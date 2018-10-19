Число жертв циклону "Титлі" в Індії зросло до 57 осіб

10:53, 19 жовтня 2018
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Економічний збиток складає близько 300 млн доларів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті циклону "Титлі" в Індії загинули 57 осіб, серед яких 10 дітей.

У результаті сильних дощів в Нікарагуа загинули шестеро осіб

Економічний збиток склав близько 300 млн доларів. Місцева влада посилює рятувальні та відновлювальні роботи, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Циклон "Титлі" накрив 11 жовтня східне узбережжя штату Орісса на сході Індії. У штатах Орісса і Андхра-Прадеш евакуйовані близько 300 тисяч людей.

Нагадаємо, злива, яка була викликана тропічним циклоном "Любан", викликала сильну повінь у Ємені та Омані.

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Теги: #Індія#циклон
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