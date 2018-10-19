Погода на вихідні: в Україні похолодає, у Карпатах пройдуть дощі з мокрим снігом (карта)
Тепла погода збережеться тільки на сході та півдні країни.
На вихідних практично у всіх регіонах України похолодає, у західних областях пройдуть дощі, у Карпатах - з мокрим снігом.
Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +5°, вдень +15°. У неділю сонячно, +4°...+12°.
Прогноз погоди на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +23° (карта)
У Львові завтра очікується сонячна погода, вночі +5°, вдень +16°. У неділю пройде дощ, +2°...+12°.
У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +16°, без опадів. У неділю вночі +2°, вдень +13°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу переважно без опадів, температура повітря +5°...+16°. У неділю до +11°, сонячно.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +9°, вдень +23°. У неділю +7°...+17°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +8°, вдень +19°. У неділю +6°...+15°, сонячно.
Погода в Дніпрі в суботу: без опадів. Температура вночі +8°, вдень +21°. у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +8°...+16°.
У Сімферополі завтра буде ясно, +8°...+21°. У неділю +7°...+19°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю мінлива хмарність, температура до +19°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +7°, вдень +22°. У неділю температура до +20°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +22°. У неділю +6°...+19°, без опадів.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +11°. У неділю пройде сніг з дощем, вночі -2°, вдень +5°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +3°, вдень +14°. У неділю пройде дощ, вночі -3°, вдень до +10°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +17°. У неділю температура до +12°, очікується дощ.
У Сваляві завтра буде сонячно, +16°, в неділю без опадів, температура повітря -2° ...+11°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+18°... +8°
- Дніпро+21°... +9°
- Донецьк+23°... +7°
- Житомир+16°... +6°
- Запоріжжя+21°... +9°
- Івано-Франківськ+17°... +7°
- Київ+16°... +6°
- Кіровоград+21°... +8°
- Луганськ+22°... +6°
- Луцьк+15°... +4°
- Львів+14°... +6°
- Миколаїв+21°... +10°
- Одеса+23°... +8°
- Полтава+19°... +9°
- Рівне+16°... +3°
- Сімферополь+19°... +12°
- Суми+18°... +8°
- Тернопіль+15°... +5°
- Харків+20°... +9°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницький+15°... +7°
- Черкаси+20°... +6°
- Чернігів+18°... +3°
- Чернівці+16°... +9°