Погода на вихідні: в Україні похолодає, у Карпатах пройдуть дощі з мокрим снігом (карта)

Тепла погода збережеться тільки на сході та півдні країни.

На вихідних в Україні похолодає / УНІАН

На вихідних практично у всіх регіонах України похолодає, у західних областях пройдуть дощі, у Карпатах - з мокрим снігом.

Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +5°, вдень +15°. У неділю сонячно, +4°...+12°.

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У Львові завтра очікується сонячна погода, вночі +5°, вдень +16°. У неділю пройде дощ, +2°...+12°.

У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +16°, без опадів. У неділю вночі +2°, вдень +13°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу переважно без опадів, температура повітря +5°...+16°. У неділю до +11°, сонячно.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +9°, вдень +23°. У неділю +7°...+17°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +8°, вдень +19°. У неділю +6°...+15°, сонячно.

Прогноз на 20 жовтня / УНІАН

Прогноз на 21 жовтня / УНІАН

Погода в Дніпрі в суботу: без опадів. Температура вночі +8°, вдень +21°. у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +8°...+16°.

У Сімферополі завтра буде ясно, +8°...+21°. У неділю +7°...+19°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю мінлива хмарність, температура до +19°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +7°, вдень +22°. У неділю температура до +20°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +22°. У неділю +6°...+19°, без опадів.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +11°. У неділю пройде сніг з дощем, вночі -2°, вдень +5°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +3°, вдень +14°. У неділю пройде дощ, вночі -3°, вдень до +10°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +17°. У неділю температура до +12°, очікується дощ.

У Сваляві завтра буде сонячно, +16°, в неділю без опадів, температура повітря -2° ...+11°.

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