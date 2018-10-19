Бабине літо в Києві встановило п'ять температурних рекордів
У четвер стовпчик термометра піднявся до +23,1°.
Теплий жовтень у Києві встановив уже п'ять температурних рекордів.
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У четвер, 18 жовтня, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,1°, що на 1,3° вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1967 році. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Також 18 жовтня середньодобова температура перевищила на 1,1° історичне значення 1967 року. Вона становила +15,8°.
Зазначається, що цьогорічне бабине літо у Києві виявилось не тільки тривалим, але й щедрим на температурні рекорди, яких за 18 днів жовтня уже п'ять.
Нагадаємо, на вихідних практично у всіх регіонах України похолодає, у західних областях пройдуть дощі, у Карпатах - з мокрим снігом.
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