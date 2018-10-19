У Тунісі через зливи загинули п'ятеро людей

Дві людини числяться зниклими безвісти.

Туніс постраждав від сильного дощу / twitter.com/RassdNewsN

У більшості районів Тунісу вночі 17 жовтня пройшли сильні дощі. У результаті п'ятеро людей загинули і двоє зникли безвісти.

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Зливи розмили безліч ділянок доріг в різних районах країни і призвели до серйозних заторів, передає Xinhua з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Тунісу.

Літаки, які прямували до Міжнародного аеропорту Тунісу, через негоду були змушені приземлятися в інших містах. Крім того, 18 жовтня були припинені заняття в молодших і середніх школах.

Нагадаємо, злива, яка була викликана тропічним циклоном "Любан", викликала сильну повінь у Ємені та Омані.