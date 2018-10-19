Синоптик розповіла про сильне похолодання в Україні: місцями температура опуститься до +8 градусів
Протягом наступного тижня в Україні буде холодно.
Завтра, 20 жовтня, в Україні почнеться похолодання, яке супроводжуватиметься дощами.
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У суботу в Україні похолодає до +12...+16 градусів, у неділю до +8...+14 градусів. Такий прогноз погоди зробила синоптик Наталія Діденко.
"Сьогодні ще побуде в нас тепло, проте на заході вже клубочаться хмарки і навіть з'явився перший сором'язливий дощ... Завтра похолодає до +12...+16 градусів, а в неділю вже до +8..+14 градусів.
Тепліше ще побуде на півдні, у багатьох центральних областях та на сході, там +15...+20 градусів", - пише вона.
За словами Діденко, протягом наступного тижня в Україні буде холодно.
Нагадаємо, у четвер, 18 жовтня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,1°, що на 1,3° вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1967 році.
Погода в Україні
- Вінниця+18°... +8°
- Дніпро+21°... +9°
- Донецьк+23°... +7°
- Житомир+16°... +6°
- Запоріжжя+22°... +9°
- Івано-Франківськ+17°... +7°
- Київ+16°... +6°
- Кіровоград+21°... +8°
- Луганськ+22°... +6°
- Луцьк+15°... +4°
- Львів+14°... +6°
- Миколаїв+19°... +9°
- Одеса+23°... +8°
- Полтава+19°... +9°
- Рівне+16°... +3°
- Сімферополь+19°... +12°
- Суми+18°... +8°
- Тернопіль+15°... +5°
- Харків+19°... +9°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницький+15°... +7°
- Черкаси+20°... +6°
- Чернігів+18°... +3°
- Чернівці+17°... +9°