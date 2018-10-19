Синоптик розповіла про сильне похолодання в Україні: місцями температура опуститься до +8 градусів

16:04, 19 жовтня 2018
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Протягом наступного тижня в Україні буде холодно.

До України йде похолодання / УНІАН
До України йде похолодання / УНІАН

Завтра, 20 жовтня, в Україні почнеться похолодання, яке супроводжуватиметься дощами.

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У суботу в Україні похолодає до +12...+16 градусів, у неділю до +8...+14 градусів. Такий прогноз погоди зробила синоптик Наталія Діденко.

"Сьогодні ще побуде в нас тепло, проте на заході вже клубочаться хмарки і навіть з'явився перший сором'язливий дощ... Завтра похолодає до +12...+16 градусів, а в неділю вже до +8..+14 градусів. 

Тепліше ще побуде на півдні, у багатьох центральних областях та на сході, там +15...+20 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, протягом наступного тижня в Україні буде холодно.

Нагадаємо, у четвер, 18 жовтня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,1°, що на 1,3° вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1967 році. 

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Теги: #погода#похолодання
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