З кожним днем буде все холодніше: синоптики дали прогноз на листопад

Незважаючи на низькі температури повітря, у листопаді нас чекає багато сонячних днів.

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Листопад – переддень зими, найхолодніший осінній місяць. І якщо вересень і жовтень балували жителів України теплою погодою і тривалим «бабиним літом», листопад приготував для нас перші заморозки і мокрий сніг.

Про це повідомляє "Метеопрог".

Погода в листопаді 2018 року буде холодною. Чим ближче до грудня, тим нижче буде опускатися температура повітря. Різких потеплінь не очікується.

Вже до кінця жовтня, на День всіх святих, нас чекає похолодання. Така погодна тенденція збережеться і на початку листопада. Прогнозована температура повітря опуститься до +3...+5 градусів за шкалою Цельсія вночі; і +9...+10ºС, вдень.

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В кінці місяця ми відчуємо перші заморозки, не виключені також опади у вигляді мокрого снігу. Перші два тижні температура триматиметься в межах +4...+10ºС. З кожним днем буде ставати все холодніше.

В останній тиждень листопада, стовпчики термометрів показуватимуть +3...+4ºС вдень, нічна температура повітря коливатиметься в межах -1...+1ºС.

В останній місяць осені не варто розраховувати на теплу погоду. Але прогноз на листопад не такий вже й песимістичний. Довгостроковий прогноз вказує, що буде мало дощових днів. Переважатиме малохмарна погода, а небо не буде затягнуте свинцевими хмарами. Незважаючи на низькі температури повітря, у листопаді нас чекає багато сонячних днів.

Звичайно ж, не обійдеться без похмурої погоди з затяжними дощами. Але все ж у листопаді буде достатньо сонця, щоб насолодитися неспішними осінніми прогулянками на свіжому повітрі.

Як повідомляв УНІАН, синоптик розповіла про сильне похолодання в Україні: місцями температура опуститься до +8 градусів.