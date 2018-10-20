На Дніпропетровщині оголосили штормове попередження
Також на території області збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології в період з 20 по 25 жовтня 2018 року оголошено штормове попередження.
Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. Там зазначили, що протягом цього періоду на території області збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
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Протягом 20 жовтня у Дніпрі очікується малохмарна суха погода. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі 4-9°, вдень 16-21°, по місту вночі 7-9°, вдень 18-20°.
21- 22 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 22 жовтня вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.
Як повідомляв УНІАН, за прогнозами синоптиків, погода в листопаді 2018 року в Україні буде холодною. Чим ближче до грудня, тим нижче буде опускатися температура повітря. Різких потеплінь не очікується.
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