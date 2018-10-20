До кінця доби Україну накриє туман (карта)
Окрім того, 20-21 жовтня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Сьогодні, 20 жовтня, в Україні очікується погіршення погодніх умов. Зокрема, західні та північні області до кінця дня накриє туман.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
"До кінця доби 20 жовтня у західних та північних областях туман, видимість 200-500 метрів", – йдеться у повідомленні.
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Так, туман накриє західні регіони – Закарпаття, Львівщину, Івано-Франківщину, Чернівеччину, Тернопільщину, Хмельниччину, Волинь, та північні – Рівненщину, Житомирщину, Київщину, Чернігівщину та Сумщину.
Окрім того, 20-21 жовтня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Додамо, що раніше УНІАН повідомляв, що у другій половині жовтня на зміну теплій, сонячній і ясній погоді прийдуть дощі та похолодання.
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