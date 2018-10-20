Завтра в Україні буде холодно, місцями пройдуть дощі (карта)

Середня температура повітря знизимться до +14+16 градусів тепла.

21 жовтня в Україні буде холодно і дощі / фото УНІАН

У неділю, 21 жовтня, в Україні остаточно закінчиться бабине літо, а на зміну йому почнеться холодна, мокра осінь. У всіх областях знизиться температура повітря, а іноді можливі короткочасні опади.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"21 жовтня в західних і північних областях пройдуть невеликі дощі", – зазначила синоптик.

Зокрема, у неділю по всій території країни буде хмарно, середня температура повітря знизиться до +14+16 градусів тепла.

Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів покажуть +16+18 градусів. Найбільш холодну погоду слід чекати мешканцям заходу і півночі. Там температура опуститься до +12+15 градусів.

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У Києві 21 жовтня також хмарно, прохолодно, можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди на неділю, 21 жовтня, в містах України:

Ужгород – +14...+16

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +13...+15

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +15...+17

Київ – +12...+14