Завтра в Україні буде холодно, місцями пройдуть дощі (карта)
Середня температура повітря знизимться до +14+16 градусів тепла.
У неділю, 21 жовтня, в Україні остаточно закінчиться бабине літо, а на зміну йому почнеться холодна, мокра осінь. У всіх областях знизиться температура повітря, а іноді можливі короткочасні опади.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.
"21 жовтня в західних і північних областях пройдуть невеликі дощі", – зазначила синоптик.
Зокрема, у неділю по всій території країни буде хмарно, середня температура повітря знизиться до +14+16 градусів тепла.
Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів покажуть +16+18 градусів. Найбільш холодну погоду слід чекати мешканцям заходу і півночі. Там температура опуститься до +12+15 градусів.
До кінця доби Україну накриє туман (карта)
У Києві 21 жовтня також хмарно, прохолодно, можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди на неділю, 21 жовтня, в містах України:
Ужгород – +14...+16
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +13...+15
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +15...+17
Київ – +12...+14
Погода в Україні
- Вінниця+12°... +3°
- Дніпро+19°... +9°
- Донецьк+17°... +9°
- Житомир+12°... +1°
- Запоріжжя+20°... +9°
- Івано-Франківськ+14°... +2°
- Київ+14°... +3°
- Кіровоград+17°... +5°
- Луганськ+21°... +9°
- Луцьк+13°... +1°
- Львів+12°... +2°
- Миколаїв+18°... +9°
- Одеса+19°... +7°
- Полтава+15°... +7°
- Рівне+13°... +1°
- Сімферополь+19°... +11°
- Суми+14°... +5°
- Тернопіль+14°... 0°
- Харків+14°... +7°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницький+15°... +3°
- Черкаси+18°... +3°
- Чернігів+13°... 0°
- Чернівці+15°... +6°