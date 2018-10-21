Кількість жертв урагану Майкл досягла 36 осіб

Чиновники з чотирьох штатів - Флориди, Джорджії, Північної Кароліни і Вірджинії - підтвердили, що люди загинули в результаті шторму.

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В результаті урагану Майкл, який обрушився на узбережжя США 10 жовтня, загинуло не менше 36 людей.

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Про це повідомляє CNN. Деталі про загибель людей не повідомляються. Чиновники з чотирьох штатів - Флориди, Джорджії, Північної Кароліни і Вірджинії - підтвердили, що люди загинули в результаті шторму.

Як відомо, ураган "Майкл" досяг узбережжя Флориди 10 жовтня, маючи 4 категорію потужності з п'яти. Згодом сила урагану ослабла.