Кількість жертв урагану Майкл досягла 36 осіб
Чиновники з чотирьох штатів - Флориди, Джорджії, Північної Кароліни і Вірджинії - підтвердили, що люди загинули в результаті шторму.
В результаті урагану Майкл, який обрушився на узбережжя США 10 жовтня, загинуло не менше 36 людей.
Неподалік від Бердянська стався потужний землетрус
Про це повідомляє CNN. Деталі про загибель людей не повідомляються. Чиновники з чотирьох штатів - Флориди, Джорджії, Північної Кароліни і Вірджинії - підтвердили, що люди загинули в результаті шторму.
Як відомо, ураган "Майкл" досяг узбережжя Флориди 10 жовтня, маючи 4 категорію потужності з п'яти. Згодом сила урагану ослабла.
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