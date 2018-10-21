Мокрий сніг, холод та вітер: якою буде погода в Україні наступного тижня (карта)

14:48, 21 жовтня 2018
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Найскладнішими очікуються середа та четвер в Україні.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Наступного тижня, а саме з понеділка, 22 жовтня, погода в Україні стане по-справжньому осінньою. Так, прогнозуються мокрий сніг, похолодання та сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що з початку нового тижня похолодання в Україні посилиться. Тож температура повітря сягатиме від +9+15 градусів у середині тижня до +7+12 градусів.

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В нічні години температура повітря в Україні буде від +4+10 градусів до +1+5 градусів, а подекуди очікуються і невеликі мінусові температури. При цьому збільшиться хмарність та побільшає дощів.

"Найскладнішими очікуються середа та четвер в Україні. Йтимуть дощі, посилиться вітер до штормових значень, температура повітря буде низькою, вдень в межах +6+10 градусів, на Півдні та Сході – до +12+15 градусів", – мовиться у повідомленні синоптика.

Діденко також наголосила, що 24-25 жовтня у західних областях України, у північній частині та на Вінниччині місцями можливий мокрий сніг із сильним вітром.

Прогноз погоди на понеділок, 22 жовтня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +9…+11

Рівне – +10…+12

Житомир – +10…+12

Вінниця – +10…+12

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +10…+12

Полтава – +11…+13

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +13…+15

Київ – +11…+13

Прогноз погоди 22 жовтня / фото meteo.gov.ua
Прогноз погоди 22 жовтня / фото meteo.gov.ua

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Теги: #прогноз погоди
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