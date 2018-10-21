Мокрий сніг, холод та вітер: якою буде погода в Україні наступного тижня (карта)
Найскладнішими очікуються середа та четвер в Україні.
Наступного тижня, а саме з понеділка, 22 жовтня, погода в Україні стане по-справжньому осінньою. Так, прогнозуються мокрий сніг, похолодання та сильний вітер.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що з початку нового тижня похолодання в Україні посилиться. Тож температура повітря сягатиме від +9+15 градусів у середині тижня до +7+12 градусів.
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В нічні години температура повітря в Україні буде від +4+10 градусів до +1+5 градусів, а подекуди очікуються і невеликі мінусові температури. При цьому збільшиться хмарність та побільшає дощів.
"Найскладнішими очікуються середа та четвер в Україні. Йтимуть дощі, посилиться вітер до штормових значень, температура повітря буде низькою, вдень в межах +6+10 градусів, на Півдні та Сході – до +12+15 градусів", – мовиться у повідомленні синоптика.
Діденко також наголосила, що 24-25 жовтня у західних областях України, у північній частині та на Вінниччині місцями можливий мокрий сніг із сильним вітром.
Прогноз погоди на понеділок, 22 жовтня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +9…+11
Рівне – +10…+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +10…+12
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +10…+12
Полтава – +11…+13
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +13…+15
Київ – +11…+13
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +3°
- Дніпро+16°... +6°
- Донецьк+14°... +5°
- Житомир+12°... +3°
- Запоріжжя+15°... +6°
- Івано-Франківськ+13°... +2°
- Київ+12°... +3°
- Кіровоград+15°... +3°
- Луганськ+18°... +8°
- Луцьк+11°... +5°
- Львів+11°... +3°
- Миколаїв+18°... +7°
- Одеса+19°... +4°
- Полтава+13°... +3°
- Рівне+11°... +4°
- Сімферополь+16°... +6°
- Суми+12°... +1°
- Тернопіль+11°... +2°
- Харків+13°... +4°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницький+11°... +2°
- Черкаси+15°... +1°
- Чернігів+12°... 0°
- Чернівці+13°... +6°