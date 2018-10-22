В Україні сьогодні буде прохолодно, на сході пройдуть дощі (карта)

08:11, 22 жовтня 2018
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Найтепліше буде на півдні - до +19°.

Сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН
Сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 22 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +19°.

Прогноз погоди на сьогодні. На сході пройдуть дощі, температура до +17°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +19°.

На заході України сонячно. Температура до +15°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +15°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +17°.

Прогноз на 22 жовтня / УНІАН
Прогноз на 22 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 жовтня — Якова Алфеєва Апостола. Білий сніг на Якова — на добро. З Якова студеного холод крилами махає. Не той сніг, що мете, а той, що зверху йде. Якщо на Якова випаде перший сніг, то до зими ще сорок днів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#дощ
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