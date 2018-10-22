В Україні сьогодні буде прохолодно, на сході пройдуть дощі (карта)
Найтепліше буде на півдні - до +19°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 22 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +19°.
Прогноз погоди на сьогодні. На сході пройдуть дощі, температура до +17°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +19°.
На заході України сонячно. Температура до +15°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +15°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +17°.
За народним прогнозом, 22 жовтня — Якова Алфеєва Апостола. Білий сніг на Якова — на добро. З Якова студеного холод крилами махає. Не той сніг, що мете, а той, що зверху йде. Якщо на Якова випаде перший сніг, то до зими ще сорок днів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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