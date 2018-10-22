У Києві сьогодні без опадів, температура до +11°

У столиці сьогодні похолодає.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 жовтня в Києві без опадів, температура до +11°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері - до +5°. Вітер північний та північно-західний, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:26, а зайде у 17:58.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +19°.

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