В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Пожежна небезпека зберігається майже у всіх регіонах України.

Українців попереджають про пожежну небезпеку / galinfo.com.ua

Сьогодні, 22 жовтня, майже по всій Україні очікується пожежна небезпека найвищого рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"22 жовтня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

В Україні зберігається пожежна небезпека / Укргідрометцентр

Нагадаємо, з понеділка, 22 жовтня, погода в Україні стане по-справжньому осінньою. Так, прогнозуються мокрий сніг, похолодання та сильний вітер.