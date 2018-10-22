В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

09:36, 22 жовтня 2018
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Пожежна небезпека зберігається майже у всіх регіонах України.

Українців попереджають про пожежну небезпеку / galinfo.com.ua
Українців попереджають про пожежну небезпеку / galinfo.com.ua

Сьогодні, 22 жовтня, майже по всій Україні очікується пожежна небезпека найвищого рівня.

В Україні сьогодні буде прохолодно, на сході пройдуть дощі (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"22 жовтня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

В Україні зберігається пожежна небезпека / Укргідрометцентр
В Україні зберігається пожежна небезпека / Укргідрометцентр

Нагадаємо, з понеділка, 22 жовтня, погода в Україні стане по-справжньому осінньою. Так, прогнозуються мокрий сніг, похолодання та сильний вітер.

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Теги: #погода#пожежна небезпека
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