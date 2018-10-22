Жертвами тропічного шторму "Лубан" в Ємені стали 11 осіб
"Лубан" вийшов на сушу в провінції Ель-Махра 14 жовтня.
У результаті тропічного шторму "Лубан" в провінції Ель-Махра на сході Ємену загинули 11 осіб.
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Шторм призвів до повеней, 124 людини постраждали, передає Сіньхуа з посиланням на представництво ООН в Ємені.
"Лубан" вийшов на сушу в провінції Ель-Махра 14 жовтня, принісши бурхливий вітер і сильні дощі, що призвело до повеней. Через розгул стихії понад 60 будинків були зруйновані, понад 2,2 тис. сімей залишилися без даху над головою.
Нагадаємо, у більшості районів Тунісу вночі 17 жовтня пройшли сильні дощі. У результаті п'ятеро людей загинули і двоє зникли безвісти.
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