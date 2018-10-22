Жертвами тропічного шторму "Лубан" в Ємені стали 11 осіб

10:55, 22 жовтня 2018
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"Лубан" вийшов на сушу в провінції Ель-Махра 14 жовтня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті тропічного шторму "Лубан" в провінції Ель-Махра на сході Ємену загинули 11 осіб.

Число жертв циклону "Титлі" в Індії зросло до 57 осіб

Шторм призвів до повеней, 124 людини постраждали, передає Сіньхуа з посиланням на представництво ООН в Ємені.

"Лубан" вийшов на сушу в провінції Ель-Махра 14 жовтня, принісши бурхливий вітер і сильні дощі, що призвело до повеней. Через розгул стихії понад 60 будинків були зруйновані, понад 2,2 тис. сімей залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, у більшості районів Тунісу вночі 17 жовтня пройшли сильні дощі. У результаті п'ятеро людей загинули і двоє зникли безвісти.

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Теги: #повінь#Ємен
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