Погода на тиждень в Україні: похолодання принесе дощі та мокрий сніг (карта)

Майже весь тиждень в Україні буде холодно, потепління очікується на вихідних.

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Згідно з даними Погода УНІАН, майже весь тиждень в Україні буде прохолодно і з дощами, проте на вихідних у всіх регіонах очікується потепління.

Прогноз погоди на понеділок. В Україні практично без опадів. На півдні до +19°, в інших регіонах до +11°...+18°.

Прогноз на 22 жовтня / УНІАН

У вівторок, 23 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +18°.

Прогноз на 23 жовтня / УНІАН

У середу, 24 жовтня, по всій країні пройдуть дощі, у Карпатах - місцями зі снігом. Найбільш тепла погода на півдні - до +16°. В інших регіонах до +15°.

Прогноз на 24 жовтня / УНІАН

У четвер в Україні очікуються опади. Вночі по країні -1°...+7°, вдень на півдні та сході до +11°.

Прогноз на 25 жовтня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На півдні та заході до +15°, в інших регіонах до +10°.

Прогноз на 26 жовтня / УНІАН

27 та 28 жовтня в Україні потепліє. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до +5°, на решті території +6°...+11°. Вдень температура по країні +11°...+19°. У неділю вночі на сході до +6°, вдень в Україні від +16° до +22°.

Прогноз на 27 жовтня / УНІАН

Прогноз на 28 жовтня / УНІАН

Народний прогноз погоди

22 жовтня — Якова Алфеєва Апостола. Білий сніг на Якова — на добро. З Якова студеного холод крилами махає. Не той сніг, що мете, а той, що зверху йде. Якщо на Якова випаде перший сніг, то до зими ще сорок днів. 23 жовтня — Євлампія. Якщо на Євлампія ріжки місяця на північ — буде незабаром зима, і буде вона сувора, сніг ляже на суху землю.

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24 жовтня — Філіпа, Теофана. Місяць на Філіпа в тьмяному серпанку — до негоди (снігопаду). Вітер подув з півночі — до великих холодів. Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.

25 жовтня — Прова, Андроника. Якщо в цей день сніг випаде і не розтане, то гарний весняний урожай забезпечений. 26 жовтня — Мученика Карпа, Іверської ікони Божої матері. У цей день було прийнято паритися, виганяти з хворих хвороби.

27 жовтня — Параскеви Тернівської, Назарія. Параскева-П'ятниця — жіночої зимової роботи покровителька. Погана осінь — дощова весна. 28 жовтня — Євфімії (Юхима). Гарна погода збережеться, якщо у неба ясний, чисто-блакитний колір.

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