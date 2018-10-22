Погода на тиждень в Україні: похолодання принесе дощі та мокрий сніг (карта)
Майже весь тиждень в Україні буде холодно, потепління очікується на вихідних.
Згідно з даними Погода УНІАН, майже весь тиждень в Україні буде прохолодно і з дощами, проте на вихідних у всіх регіонах очікується потепління.
Прогноз погоди на понеділок. В Україні практично без опадів. На півдні до +19°, в інших регіонах до +11°...+18°.
У вівторок, 23 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +18°.
У середу, 24 жовтня, по всій країні пройдуть дощі, у Карпатах - місцями зі снігом. Найбільш тепла погода на півдні - до +16°. В інших регіонах до +15°.
У четвер в Україні очікуються опади. Вночі по країні -1°...+7°, вдень на півдні та сході до +11°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На півдні та заході до +15°, в інших регіонах до +10°.
27 та 28 жовтня в Україні потепліє. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до +5°, на решті території +6°...+11°. Вдень температура по країні +11°...+19°. У неділю вночі на сході до +6°, вдень в Україні від +16° до +22°.
Народний прогноз погоди
22 жовтня — Якова Алфеєва Апостола. Білий сніг на Якова — на добро. З Якова студеного холод крилами махає. Не той сніг, що мете, а той, що зверху йде. Якщо на Якова випаде перший сніг, то до зими ще сорок днів. 23 жовтня — Євлампія. Якщо на Євлампія ріжки місяця на північ — буде незабаром зима, і буде вона сувора, сніг ляже на суху землю.
В Україні сьогодні буде прохолодно, на сході пройдуть дощі (карта)
24 жовтня — Філіпа, Теофана. Місяць на Філіпа в тьмяному серпанку — до негоди (снігопаду). Вітер подув з півночі — до великих холодів. Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.
25 жовтня — Прова, Андроника. Якщо в цей день сніг випаде і не розтане, то гарний весняний урожай забезпечений. 26 жовтня — Мученика Карпа, Іверської ікони Божої матері. У цей день було прийнято паритися, виганяти з хворих хвороби.
27 жовтня — Параскеви Тернівської, Назарія. Параскева-П'ятниця — жіночої зимової роботи покровителька. Погана осінь — дощова весна. 28 жовтня — Євфімії (Юхима). Гарна погода збережеться, якщо у неба ясний, чисто-блакитний колір.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+8°... +1°
- Дніпро+13°... +3°
- Донецьк+13°... +4°
- Житомир+7°... +1°
- Запоріжжя+13°... +3°
- Івано-Франківськ+8°... +2°
- Київ+8°... +2°
- Кіровоград+11°... +1°
- Луганськ+15°... +7°
- Луцьк+7°... +2°
- Львів+6°... +2°
- Миколаїв+14°... +3°
- Одеса+16°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Рівне+7°... +1°
- Сімферополь+14°... +5°
- Суми+10°... 0°
- Тернопіль+6°... 0°
- Харків+9°... +2°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницький+6°... +1°
- Черкаси+12°... -1°
- Чернігів+9°... -2°
- Чернівці+10°... +4°