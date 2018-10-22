Цього тижня в Києві очікується перший сніг

13:55, 22 жовтня 2018
281
0

25 жовтня у столиці пройде дощ з мокрим снігом.

Цього тижня в столиці очікується мокрий сніг / УНІАН
Цього тижня в столиці очікується мокрий сніг / УНІАН

Цього тижня в Києві сильно похолодає, а у четвер, 25 жовтня, очікується перший сніг.

В Україні сьогодні буде прохолодно, на сході пройдуть дощі (карта)

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Так, 25 жовтня температура вночі у столиці опуститься до +2...+4 градусів, пройде дощ з мокрим снігом.

За прогнозами синоптиків, сніг у Києві не затримається. Вже 26 жовтня очікується потепління.

У четвер у Києві очікується дощ зі снігом / Укргідрометцентр
У четвер у Києві очікується дощ зі снігом / Укргідрометцентр

Нагадаємо, майже весь тиждень в Україні буде прохолодно і з дощами, проте на вихідних у всіх регіонах очікується потепління.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Київ#погода#сніг
Читайте також
Жертвами шторму "Вінсент" у Мексиці стали 11 людей (відео) Жертвами шторму "Вінсент" у Мексиці стали 11 людей (відео)
Погода на завтра: в Україні похолодає і пройдуть дощі (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні похолодає і пройдуть дощі (відеопрогноз)
До України увірветься циклон: синоптик розповіла про похолодання та сильний вітер в Україні До України увірветься циклон: синоптик розповіла про похолодання та сильний вітер в Україні
Південь Іспанії постраждав від сильної повені Південь Іспанії постраждав від сильної повені
У Києві сьогодні без опадів, температура до +9° У Києві сьогодні без опадів, температура до +9°
У Києві завтра очікується хмарна погода, температура до +9° У Києві завтра очікується хмарна погода, температура до +9°
Прогноз погоди на завтра: половину України накриють дощі (відеопрогноз) Прогноз погоди на завтра: половину України накриють дощі (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 12 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
67 %
767 мм
6.4 м/с
2 %
Стрічка новин