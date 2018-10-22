Цього тижня в Києві очікується перший сніг
25 жовтня у столиці пройде дощ з мокрим снігом.
Цього тижня в Києві сильно похолодає, а у четвер, 25 жовтня, очікується перший сніг.
В Україні сьогодні буде прохолодно, на сході пройдуть дощі (карта)
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Так, 25 жовтня температура вночі у столиці опуститься до +2...+4 градусів, пройде дощ з мокрим снігом.
За прогнозами синоптиків, сніг у Києві не затримається. Вже 26 жовтня очікується потепління.
Нагадаємо, майже весь тиждень в Україні буде прохолодно і з дощами, проте на вихідних у всіх регіонах очікується потепління.
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