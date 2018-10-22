Після аномального дощу Рим скувало льодом (фото, відео)

Через негоду у місті було паралізовано дорожній рух.

Рим постраждав від повені / www.instagram.com/meteo_limet/

Увечері 21 жовтня у Римф (Італія) пройшов сильний дощ з градом, що призвело до затоплень.

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Через негоду у місті було паралізовано дорожній рух, падали дерева, повідомляє ANSA.

Асоціація фермерів "Колдиретті" назвала те, що відбувається "катастрофою для сільського господарства Італії". Передбачається, що дощ і град завдали збитків на мільйони євро.

Відзначається, що багато італійських регіонів постраждали від негоди. Так, в Лаціо град побив оливкові дерева, а в Кампанії через зливи не працюють школи.

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, у результаті тропічного шторму "Лубан" в провінції Ель-Махра на сході Ємену загинули 11 осіб.