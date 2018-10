Після аномального дощу Рим скувало льодом (фото, відео)

Через негоду у місті було паралізовано дорожній рух.

Через негоду у місті було паралізовано дорожній рух, падали дерева, повідомляє ANSA.

Асоціація фермерів "Колдиретті" назвала те, що відбувається "катастрофою для сільського господарства Італії". Передбачається, що дощ і град завдали збитків на мільйони євро.

Відзначається, що багато італійських регіонів постраждали від негоди. Так, в Лаціо град побив оливкові дерева, а в Кампанії через зливи не працюють школи.

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA