Діставайте пуховики: синоптик попередила про сильне похолодання в Україні
Циклон принесе до України холодну погоду та опади.
Цього тижня в Україні очікується мінлива погода. Спочатку очікується сильне похолодання, а на вихідних потепліє.
Погода на тиждень в Україні: похолодання принесе дощі та мокрий сніг (карта)
24-25 жовтня циклон принесе до України дощі, сильний вітер, а місцями і мокрий сніг. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Завтра похолодання до +6...+10 градусів, невеликий дощ на заході та півночі, плюс Вінниччина. На сході, півдні та в більшості центральних областей ще +10...+16 градусів та сухо", - пише вона.
За словами Діденко, протягом 24-25 жовтня похолодає до +5...+10 градусів, на півдні - до +8...+12 градусів.
На вихідних в Україні знову потепліє, опадів не очікується.
Нагадаємо, цього тижня в Києві сильно похолодає, а у четвер, 25 жовтня, очікується перший сніг.
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