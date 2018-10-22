Діставайте пуховики: синоптик попередила про сильне похолодання в Україні

15:32, 22 жовтня 2018
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Циклон принесе до України холодну погоду та опади.

Цього тижня в Україні похолодає / Фото УНІАН
Цього тижня в Україні похолодає / Фото УНІАН

Цього тижня в Україні очікується мінлива погода. Спочатку очікується сильне похолодання, а на вихідних потепліє.

Погода на тиждень в Україні: похолодання принесе дощі та мокрий сніг (карта)

24-25 жовтня циклон принесе до України дощі, сильний вітер, а місцями і мокрий сніг. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Завтра похолодання до +6...+10 градусів, невеликий дощ на заході та півночі, плюс Вінниччина. На сході, півдні та в більшості центральних областей ще +10...+16 градусів та сухо", - пише вона.

За словами Діденко, протягом 24-25 жовтня похолодає до +5...+10 градусів, на півдні - до +8...+12 градусів.

На вихідних в Україні знову потепліє, опадів не очікується.

Нагадаємо, цього тижня в Києві сильно похолодає, а у четвер, 25 жовтня, очікується перший сніг.

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Теги: #погода#похолодання
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