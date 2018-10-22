Прогноз погоди на завтра: половину України накриють дощі (відеопрогноз)

16:30, 22 жовтня 2018
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Найтепліше буде на півдні - до +17°.

Завтра в Україні пройдуть дощі / Фото УНІАН
Завтра в Україні пройдуть дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода.

Погода на тиждень в Україні: похолодання принесе дощі та мокрій сніг (карта)

Погода на завтра. На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +12°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +10°. У центрі практично без опадів, температура до +15°.

За народним прогнозом, 23 жовтня — Євлампія. Якщо на Євлампія ріжки місяця на північ — буде незабаром зима, і буде вона сувора, сніг ляже на суху землю. Куди ріжки місяця покажуть, звідти будуть дути вітри.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#дощ#дождь
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