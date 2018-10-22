Прогноз погоди на завтра: половину України накриють дощі (відеопрогноз)
Найтепліше буде на півдні - до +17°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода.
Погода на тиждень в Україні: похолодання принесе дощі та мокрій сніг (карта)
Погода на завтра. На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +12°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +10°. У центрі практично без опадів, температура до +15°.
За народним прогнозом, 23 жовтня — Євлампія. Якщо на Євлампія ріжки місяця на північ — буде незабаром зима, і буде вона сувора, сніг ляже на суху землю. Куди ріжки місяця покажуть, звідти будуть дути вітри.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 23 жовтня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+8°... +1°
- Дніпро+13°... +3°
- Донецьк+13°... +4°
- Житомир+7°... +1°
- Запоріжжя+13°... +3°
- Івано-Франківськ+8°... +2°
- Київ+8°... +2°
- Кіровоград+11°... +1°
- Луганськ+15°... +7°
- Луцьк+7°... +2°
- Львів+6°... +2°
- Миколаїв+14°... +3°
- Одеса+16°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Рівне+7°... +1°
- Сімферополь+14°... +5°
- Суми+10°... 0°
- Тернопіль+6°... 0°
- Харків+9°... +2°
- Херсон+15°... +3°
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