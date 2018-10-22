У Києві завтра очікується хмарна погода, температура до +9°

У столиці завтра похолодає.

У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 жовтня в Києві хмарно, але без опадів. Температура до +9°.

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Докладний прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +9°, ввечері - до +6°. Вітер західний та південно-західний, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:32, а зайде у 17:52.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода.

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