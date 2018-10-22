У Києві завтра очікується хмарна погода, температура до +9°
У столиці завтра похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 жовтня в Києві хмарно, але без опадів. Температура до +9°.
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Докладний прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +9°, ввечері - до +6°. Вітер західний та південно-західний, до 4,8 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:32, а зайде у 17:52.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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- Дніпро+13°... +3°
- Донецьк+13°... +4°
- Житомир+7°... +1°
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- Івано-Франківськ+8°... +2°
- Київ+8°... +2°
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- Луганськ+15°... +7°
- Луцьк+7°... +2°
- Львів+6°... +2°
- Миколаїв+14°... +3°
- Одеса+16°... +2°
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- Рівне+7°... +1°
- Сімферополь+14°... +5°
- Суми+10°... 0°
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- Харків+9°... +2°
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- Черкаси+12°... -1°
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Віргінія, США
+ 12 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
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Вологість:67 %
Тиск:767 мм
Вітер: 6.4 м/с
Ймовірність опадів:2 %
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