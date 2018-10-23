Погода на сьогодні: в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)
Дощі очікуються в західних областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 23 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода.
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Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +12°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +10°. У центрі практично без опадів, температура до +15°.
За народним прогнозом, 23 жовтня — Євлампія. Якщо на Євлампія ріжки місяця на північ — буде незабаром зима, і буде вона сувора, сніг ляже на суху землю. Куди ріжки місяця покажуть, звідти будуть дути вітри.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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