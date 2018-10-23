Погода на сьогодні: в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)

08:11, 23 жовтня 2018
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Дощі очікуються в західних областях.

Сьогодні в Україні буде холодно / УНІАН
Сьогодні в Україні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 23 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода.

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Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +12°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +10°. У центрі практично без опадів, температура до +15°.

Прогноз на 23 жовтня / УНІАН
Прогноз на 23 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 23 жовтня — Євлампія. Якщо на Євлампія ріжки місяця на північ — буде незабаром зима, і буде вона сувора, сніг ляже на суху землю. Куди ріжки місяця покажуть, звідти будуть дути вітри.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#дощ
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