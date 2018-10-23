У Києві сьогодні без опадів, температура до +9°
У столиці сьогодні буде хмарно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 жовтня в Києві хмарно, але без опадів. Температура до +9°.
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Погода у Києві. Температура повітря вдень +9°, ввечері - до +6°. Вітер західний та південно-західний, до 4,8 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 17:52.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 23 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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- Дніпро+12°... +3°
- Донецьк+15°... +5°
- Житомир+7°... +2°
- Запоріжжя+12°... +4°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+9°... +3°
- Кіровоград+12°... +2°
- Луганськ+15°... +5°
- Луцьк+8°... +2°
- Львів+7°... +2°
- Миколаїв+14°... +4°
- Одеса+16°... +3°
- Полтава+10°... +2°
- Рівне+7°... +1°
- Сімферополь+15°... +5°
- Суми+9°... +1°
- Тернопіль+6°... +1°
- Харків+10°... +2°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницький+6°... +1°
- Черкаси+11°... +1°
- Чернігів+9°... +1°
- Чернівці+10°... +4°
Віргінія, США
+ 12 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+12 °
Вологість:66 %
Тиск:756 мм
Вітер: 6.4 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:28
Захід18:19
Видимість:16 км
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