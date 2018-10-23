У Києві сьогодні без опадів, температура до +9°

У столиці сьогодні буде хмарно.

Сьогодні в Києві буде хмарно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 жовтня в Києві хмарно, але без опадів. Температура до +9°.

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Погода у Києві. Температура повітря вдень +9°, ввечері - до +6°. Вітер західний та південно-західний, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 17:52.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 23 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться прохолодна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.