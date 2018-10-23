Дощ, мокрий сніг та штормовий вітер: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
У горах пройде сильний сніг.
Протягом 24-25 жовтня погода в Україні різко погіршиться, оголошено штормове попередження.
Погода на сьогодні: в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)
Так, пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Крім того, очікується посилення вітру до 15-20 м/с, 24 жовтня у західних областях місцями до 25-30 м/с.
У Карпатах та на Прикарпатті очікуються мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір'ї сильний сніг).
До України прийшла метеорологічна осінь
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується мінлива погода. Спочатку очікується сильне похолодання, а на вихідних потепліє.
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