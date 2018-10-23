Жертвами сходження зсуву в Колумбії стали дев'ять осіб

10:52, 23 жовтня 2018
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П'ять осіб зникли безвісти.

У Колумбії зійшов зсув / REUTERS
У Колумбії зійшов зсув / REUTERS

Дев'ять осіб загинули, п'ятеро зникли безвісти в результаті сходу зсуву на півночі Колумбії.

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Зсув у місті Барранкабермеха був викликаний сильними дощами, кілька будинків в бідному районі опинилися під потоками бруду, передає Сіньхуа з посиланням на пожежну службу.

Наразі виявлено тіла дев'яти загиблих, у тому числі п'яти неповнолітніх. У рятувальній операції беруть участь понад 45 загонів управління цивільної оборони, Червоного Хреста, поліції та армії.

Нагадаємо, у результаті повені на півдні Франції в департаменті Од загинули 11 людей, ще 8 осіб були поранені.

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Теги: #Колумбія#зсув
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