Жертвами сходження зсуву в Колумбії стали дев'ять осіб
П'ять осіб зникли безвісти.
Дев'ять осіб загинули, п'ятеро зникли безвісти в результаті сходу зсуву на півночі Колумбії.
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Зсув у місті Барранкабермеха був викликаний сильними дощами, кілька будинків в бідному районі опинилися під потоками бруду, передає Сіньхуа з посиланням на пожежну службу.
Наразі виявлено тіла дев'яти загиблих, у тому числі п'яти неповнолітніх. У рятувальній операції беруть участь понад 45 загонів управління цивільної оборони, Червоного Хреста, поліції та армії.
Нагадаємо, у результаті повені на півдні Франції в департаменті Од загинули 11 людей, ще 8 осіб були поранені.
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