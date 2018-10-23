Сотні людей були змушені покинути свої будинки.

Іспанія постраждала від повені / REUTERS

Південь Іспанії постраждав від сильної повені, викликаної сильними дощами.

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Через розгул стихії в провінції Малага сотні людей були змушені покинути свої будинки, передає Euronews.

У регіоні оголосили червоний - вищий - рівень загрози. У місті Ардалес протягом доби випало близько 40 мм опадів. Машини йшли під воду. Заблоковано рух на шести ділянках автомагістралей.

Жертвою стихії став пожежний - його віднесло потоком води. Дві людини, у рятуванні яких він брав участь, вижили.

Нагадаємо, увечері 21 жовтня Рим (Італія) накрив сильний дощ з градом, що призвело до сильних затоплень.