До Мексики наближається потужний ураган "Вілла"
Ураган вже набрав чинності п'ятої категорії.
Ураган "Вілла", який досяг сили п'ятої категорії зі швидкістю вітру 257 км/год, наближається до узбережжя Мексики.
Кількість жертв урагану Майкл досягла 36 осіб
Очікується, що ураган вийде на берег 23 жовтня між населеними пунктами Мазатлан і Пуерто-Вальярта, повідомляє The Washington Post.
До моменту виходу на берег "Вілла" повинен ослабнути до третьої категорії, однак він все ще буде смертельно небезпечним. Ураган викличе сильні дощі, вітер і сходження зсувів.
Нагадаємо, в австралійському штаті Квінсленд пронісся торнадо. У результаті тисячі будинків залишилися без електроенергії.
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