До Мексики наближається потужний ураган "Вілла"

12:57, 23 жовтня 2018
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Ураган вже набрав чинності п'ятої категорії.

До Мексики наближається потужний буревій / REUTERS
До Мексики наближається потужний буревій / REUTERS

Ураган "Вілла", який досяг сили п'ятої категорії зі швидкістю вітру 257 км/год, наближається до узбережжя Мексики.

Кількість жертв урагану Майкл досягла 36 осіб

Очікується, що ураган вийде на берег 23 жовтня між населеними пунктами Мазатлан і Пуерто-Вальярта, повідомляє The Washington Post.

До моменту виходу на берег "Вілла" повинен ослабнути до третьої категорії, однак він все ще буде смертельно небезпечним. Ураган викличе сильні дощі, вітер і сходження зсувів.

Нагадаємо, в австралійському штаті Квінсленд пронісся торнадо. У результаті тисячі будинків залишилися без електроенергії.

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Теги: #Мексика#ураган
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