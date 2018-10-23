До Києва йдуть сильні дощі з мокрим снігом
Уже завтра погода в Києві сильно погіршиться.
Протягом 24-25 жовтня у Києві та Київській області очікується різка зміна погодних умов.
Дощ, мокрий сніг та штормовий вітер: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області з посиланням на Український гідрометцентр.
Прогноз погоди на 24-25 жовтня. На Київщині пройдуть дощі (25 жовтня місцями з мокрим снігом). Також очікується посилення вітру до 15-20 м/с.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується мінлива погода. Спочатку очікується сильне похолодання, а на вихідних потепліє. Протягом 24-25 жовтня похолодає до +5...+10 градусів, на півдні - до +8...+12 градусів.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+7°... +1°
- Дніпро+12°... +3°
- Донецьк+15°... +5°
- Житомир+7°... +2°
- Запоріжжя+12°... +4°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+9°... +3°
- Кіровоград+12°... +2°
- Луганськ+15°... +5°
- Луцьк+8°... +2°
- Львів+7°... +2°
- Миколаїв+14°... +4°
- Одеса+16°... +3°
- Полтава+10°... +2°
- Рівне+7°... +1°
- Сімферополь+15°... +5°
- Суми+9°... +1°
- Тернопіль+6°... +1°
- Харків+10°... +2°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницький+6°... +1°
- Черкаси+11°... +1°
- Чернігів+9°... +1°
- Чернівці+10°... +4°
Віргінія, США
+ 12 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+12 °
Вологість:66 %
Тиск:756 мм
Вітер: 6.4 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:28
Захід18:19
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин