До Києва йдуть сильні дощі з мокрим снігом

Уже завтра погода в Києві сильно погіршиться.

До Києва йде мокрий сніг / УНІАН

Протягом 24-25 жовтня у Києві та Київській області очікується різка зміна погодних умов.

Читайте також Дощ, мокрий сніг та штормовий вітер: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 24-25 жовтня. На Київщині пройдуть дощі (25 жовтня місцями з мокрим снігом). Також очікується посилення вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується мінлива погода. Спочатку очікується сильне похолодання, а на вихідних потепліє. Протягом 24-25 жовтня похолодає до +5...+10 градусів, на півдні - до +8...+12 градусів.