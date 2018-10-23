До Києва йдуть сильні дощі з мокрим снігом

14:21, 23 жовтня 2018
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Уже завтра погода в Києві сильно погіршиться.

До Києва йде мокрий сніг / УНІАН
До Києва йде мокрий сніг / УНІАН

Протягом 24-25 жовтня у Києві та Київській області очікується різка зміна погодних умов.

Дощ, мокрий сніг та штормовий вітер: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 24-25 жовтня. На Київщині пройдуть дощі (25 жовтня місцями з мокрим снігом). Також очікується посилення вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується мінлива погода. Спочатку очікується сильне похолодання, а на вихідних потепліє. Протягом 24-25 жовтня похолодає до +5...+10 градусів, на півдні - до +8...+12 градусів.

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Теги: #Київ#погода#сніг
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