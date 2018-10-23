До України увірветься циклон: синоптик розповіла про похолодання та сильний вітер в Україні

Температура повітря завтра місцями знизиться до +4...+9 градусів.

Завтра в Україні пройдуть дощі / Фото УНІАН

Завтра, 24 жовтня, через вплив циклону в Україні похолодає та пройдуть дощі (у західних областях з мокрим снігом).

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Температура повітря місцями знизиться до +4...+9 градусів. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"У середу до мокрого та вітряного стану приєднається ще й подальше похолодання. Температура повітря протягом дня на заході, півночі та на Вінниччині становитиме +4...+9 градусів. У центральних областях +6...+11 градусів. На сході та півдні +9...+14 градусів", - пише вона.

За прогнозом Діденко, у Києві завтра також очікується сильний вітер, температура повітря не перевищить +6...+8 градусів.

Нагадаємо, протягом 24-25 жовтня погода в Україні різко погіршиться, оголошено штормове попередження.