До України увірветься циклон: синоптик розповіла про похолодання та сильний вітер в Україні
Температура повітря завтра місцями знизиться до +4...+9 градусів.
Завтра, 24 жовтня, через вплив циклону в Україні похолодає та пройдуть дощі (у західних областях з мокрим снігом).
Погода на сьогодні: в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)
Температура повітря місцями знизиться до +4...+9 градусів. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"У середу до мокрого та вітряного стану приєднається ще й подальше похолодання. Температура повітря протягом дня на заході, півночі та на Вінниччині становитиме +4...+9 градусів. У центральних областях +6...+11 градусів. На сході та півдні +9...+14 градусів", - пише вона.
За прогнозом Діденко, у Києві завтра також очікується сильний вітер, температура повітря не перевищить +6...+8 градусів.
Нагадаємо, протягом 24-25 жовтня погода в Україні різко погіршиться, оголошено штормове попередження.
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