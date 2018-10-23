Погода на завтра: в Україні похолодає і пройдуть дощі (відеопрогноз)
На заході України завтра можливий мокрий сніг.
Згідно з даними Погода УНІАН, 24 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.
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Детальний прогноз погоди на завтра. На сході зливи, температура до +15°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +16°.
На заході України пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура до +10°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +9°. У центрі зливи, температура до +13°.
За народним прогнозом, 24 жовтня — Філіпа, Теофана. Місяць на Філіпа в тьмяному серпанку — до негоди (снігопаду). Вітер подув з півночі — до великих холодів. Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.
Прогноз погоди в Україні на середу, 24 жовтня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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