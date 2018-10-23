Погода на завтра: в Україні похолодає і пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 23 жовтня 2018
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На заході України завтра можливий мокрий сніг.

В Україні завтра пройдуть дощі / Фото УНІАН
В Україні завтра пройдуть дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.

Дощ, мокрій сніг та штормовий вітер: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Детальний прогноз погоди на завтра. На сході зливи, температура до +15°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +16°.

На заході України пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура до +10°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +9°. У центрі зливи, температура до +13°.

За народним прогнозом, 24 жовтня — Філіпа, Теофана. Місяць на Філіпа в тьмяному серпанку — до негоди (снігопаду). Вітер подув з півночі — до великих холодів. Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#дощ
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