У Києві завтра пройде дощ, температура до +8°

17:00, 23 жовтня 2018
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Дощ у столиці очікується протягом всього дня.

У Києві завтра пройде дощ / Фото УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 24 жовтня, у Києві пройде дощ, температура до +8°.

Дощ, мокрій сніг та штормовий вітер: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +3°. Вітер західний та південно-західний, до 6,6 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 07:32, а зайде у 17:51.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#дощ
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