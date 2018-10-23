У Києві завтра пройде дощ, температура до +8°
Дощ у столиці очікується протягом всього дня.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 24 жовтня, у Києві пройде дощ, температура до +8°.
Дощ, мокрій сніг та штормовий вітер: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +3°. Вітер західний та південно-західний, до 6,6 м/сек.
Сонце в столиці зійде у 07:32, а зайде у 17:51.
Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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