Жертвами шторму "Вінсент" у Мексиці стали 11 людей (відео)
Поки "Вінсент" тримає південь країни у полоні, до північно-західного узбережжя Мексики наближається шторм "Вілла".
Одинадцятеро людей загинули через шторм "Вінсент", що вирує на півдні Мексики.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Через зливи вулиці регіону перетворилися на річки. Рятувальники евакуюють місцевих жителів на човнах, адже затопило й житлові будинки. На схилах навіть утворилися грязьові водоспади.
Поки "Вінсент" тримає південь країни у полоні, до північно-західного узбережжя Мексики наближається шторм "Вілла".
Метеорологи кажуть, "Вілла" вже сягнула четвертої категорії. Наразі місцеві жителі готуються до стихії - укріплюють береги мішками з піском і забивають вікна фанерою.
Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті тропічного шторму "Лубан" в провінції Ель-Махра на сході Ємену загинули 11 осіб.
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