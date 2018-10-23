Жертвами шторму "Вінсент" у Мексиці стали 11 людей (відео)

20:19, 23 жовтня 2018
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Поки "Вінсент" тримає південь країни у полоні, до північно-західного узбережжя Мексики наближається шторм "Вілла".

Наразі місцеві жителі готуються до наближення шторму "Вілла" / REUTERS
Наразі місцеві жителі готуються до наближення шторму "Вілла" / REUTERS

Одинадцятеро людей загинули через шторм "Вінсент", що вирує на півдні Мексики. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Через зливи вулиці регіону перетворилися на річки. Рятувальники евакуюють місцевих жителів на човнах, адже затопило й житлові будинки. На схилах навіть утворилися грязьові водоспади.

Поки "Вінсент" тримає південь країни у полоні, до північно-західного узбережжя Мексики наближається шторм "Вілла".

Метеорологи кажуть, "Вілла" вже сягнула четвертої категорії. Наразі місцеві жителі готуються до стихії - укріплюють береги мішками з піском і забивають вікна фанерою.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті тропічного шторму "Лубан" в провінції Ель-Махра на сході Ємену загинули 11 осіб.

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Теги: #шторм#Мексика
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