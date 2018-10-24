В Україні сьогодні похолодає і пройдуть дощі (карта)

08:11, 24 жовтня 2018
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Опади очікуються по всій країні.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 жовтня в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.

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Прогноз погоди на сьогодні. На сході зливи, температура до +15°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +16°.

На заході України пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура до +10°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +9°. У центрі зливи, температура до +13°.

Прогноз на 24 жовтня / УНІАН
Прогноз на 24 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 24 жовтня — Філіпа, Теофана. Місяць на Філіпа в тьмяному серпанку — до негоди (снігопаду). Вітер подув з півночі — до великих холодів. Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#дощ
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