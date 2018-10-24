У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +8°

08:30, 24 жовтня 2018
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Ввечері у столиці температура до +3°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 24 жовтня, в Києві пройде дощ, температура до +8°.

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Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +3°. Вітер західний та південно-західний, до 6,6 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 17:51.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#дощ
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