У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +8°

Ввечері у столиці температура до +3°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 24 жовтня, в Києві пройде дощ, температура до +8°.

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Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +8°, ввечері - до +3°. Вітер західний та південно-західний, до 6,6 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 17:51.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.

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