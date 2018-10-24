В Україні оголосили штормове попередження: очікуються дощі, мокрий сніг та сильний вітер

У Карпатах сьогодні пройде сильний сніг.

В Україні сьогодні погіршиться погода / Фото УНІАН

Протягом 24-25 в Україні очікується різка зміна погодних умов, оголошено штормове попередження.

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За інформацією Українського гідрометцентру, пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом. Також по Україні очікується посилення вітру до 15-20 м/с, 24 жовтня у західних областях місцями 25-30 м/с.

У Карпатах та на Прикарпатті місцями сильні опади, хуртовини, можливе утворення снігового покриву, 24 жовтня на високогір'ї Карпат сильний сніг.

Нагадаємо, 24-25 жовтня на Київщині пройдуть дощі (25 жовтня місцями з мокрим снігом). Також очікується посилення вітру до 15-20 м/с.