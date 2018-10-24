В Україні оголосили штормове попередження: очікуються дощі, мокрий сніг та сильний вітер
У Карпатах сьогодні пройде сильний сніг.
Протягом 24-25 в Україні очікується різка зміна погодних умов, оголошено штормове попередження.
В Україні сьогодні похолодає і пройдуть дощі (карта)
За інформацією Українського гідрометцентру, пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом. Також по Україні очікується посилення вітру до 15-20 м/с, 24 жовтня у західних областях місцями 25-30 м/с.
У Карпатах та на Прикарпатті місцями сильні опади, хуртовини, можливе утворення снігового покриву, 24 жовтня на високогір'ї Карпат сильний сніг.
Нагадаємо, 24-25 жовтня на Київщині пройдуть дощі (25 жовтня місцями з мокрим снігом). Також очікується посилення вітру до 15-20 м/с.
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