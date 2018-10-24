В Україні оголосили штормове попередження: очікуються дощі, мокрий сніг та сильний вітер

09:37, 24 жовтня 2018
253
0

У Карпатах сьогодні пройде сильний сніг.

В Україні сьогодні погіршиться погода / Фото УНІАН
В Україні сьогодні погіршиться погода / Фото УНІАН

Протягом 24-25 в Україні очікується різка зміна погодних умов, оголошено штормове попередження.

В Україні сьогодні похолодає і пройдуть дощі (карта)

За інформацією Українського гідрометцентру, пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом. Також по Україні очікується посилення вітру до 15-20 м/с, 24 жовтня у західних областях місцями 25-30 м/с.

У Карпатах та на Прикарпатті місцями сильні опади, хуртовини, можливе утворення снігового покриву, 24 жовтня на високогір'ї Карпат сильний сніг.

Нагадаємо, 24-25 жовтня на Київщині пройдуть дощі (25 жовтня місцями з мокрим снігом). Також очікується посилення вітру до 15-20 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#сніг#вітер#штормове попередження
Читайте також
Страшна повінь в Росії: у Краснодарському краї ввели режим надзвичайної ситуації (відео) Страшна повінь в Росії: у Краснодарському краї ввели режим надзвичайної ситуації (відео)
У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +7° У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +7°
У Києві завтра пройде дощ, температура до +7° У Києві завтра пройде дощ, температура до +7°
Прогноз погоди на завтра: в Україні буде холодно і дощитиме (відеопрогноз) Прогноз погоди на завтра: в Україні буде холодно і дощитиме (відеопрогноз)
Біля берегів Аляски стався землетрус Біля берегів Аляски стався землетрус
У Нікарагуа 17 осіб загинули через сильні дощі У Нікарагуа 17 осіб загинули через сильні дощі
Киян попереджають про дощ та сильний вітер Киян попереджають про дощ та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 1 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
759 мм
3.3 м/с
1 %
Стрічка новин