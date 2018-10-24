Карпати замело снігом (фото, відео)

Сніг випав на гірськолижному курорті Драгобрат.

Карпати засипало снігом / snig.info/uk

У Карпатах у ніч на 24 жовтня випав сніг. Зокрема, замело гірськолижний курорт Драгобрат.

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Снігу випало чимало і станом на 10:30 він продовжує падати.

У той же час рятувальники попереджають про різке погіршення погоди в горах. Так, у прес-службі ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області повідомляють, що у Карпатах очікується мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (особливо на перевалах).

Рятувальники попереджають, що сильні опади, посилення вітру негативно впливають на рух автомобільного та залізничного транспорту, а також ускладнюють роботу електроенергетики, комунального господарства, ліній зв'язку тощо.

У Карпатах йде сніг / snig.info/uk

Карпати почало засипати снігом / snig.info/uk

Нагадаємо, протягом 24-25 в Україні очікується різка зміна погодних умов, оголошено штормове попередження.