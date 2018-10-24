Киян попереджають про дощ та сильний вітер

Вітер посилиться до 15–20 м/с.

У Києві сьогодні очікується дощ / фото УНІАН

У Києві 24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов.

Зокрема, очікуються дощі та пориви вітру до 15–20 м/с. Про це повідмоляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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У Київській області вночі 25 жовтня очікується дощ, місцями – з мокрим снігом.

У КМДА закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, 24 жовтня в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.