Синоптик розповіла, коли слід очікувати потепління в Україні

До кінця тижня циклон залишить межі України.

Потепління прийде до України на вихідних / УНІАН

Погана погода в Україні утримається до вихідних. У кінці тижня циклон, який викликав опади та вітер, залишить межі країни.

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Прогноз погоди на 25 жовтня. В Україні продовжаться дощі, також утримається сильний вітер. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"25 жовтня переважатиме волога погода з температурою повітря +6...+9 градусів, на півдні до +9...+12 градусів. Сильний вітер втримається", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві завтра періодичний дощ, сильний вітер, максимальна температура повітря +7 градусів.

До кінця тижня циклон залишить межі України, у всіх регіонах потепліє.

Нагадаємо, протягом 24-25 в Україні очікується різка зміна погодних умов, оголошено штормове попередження.