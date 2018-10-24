Синоптик розповіла, коли слід очікувати потепління в Україні
До кінця тижня циклон залишить межі України.
Погана погода в Україні утримається до вихідних. У кінці тижня циклон, який викликав опади та вітер, залишить межі країни.
Прогноз погоди на 25 жовтня. В Україні продовжаться дощі, також утримається сильний вітер. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"25 жовтня переважатиме волога погода з температурою повітря +6...+9 градусів, на півдні до +9...+12 градусів. Сильний вітер втримається", - пише вона.
За словами Діденко, у Києві завтра періодичний дощ, сильний вітер, максимальна температура повітря +7 градусів.
До кінця тижня циклон залишить межі України, у всіх регіонах потепліє.
Нагадаємо, протягом 24-25 в Україні очікується різка зміна погодних умов, оголошено штормове попередження.
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