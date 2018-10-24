У Нікарагуа 17 осіб загинули через сильні дощі

Люди намагалися перетнути річки, рівень яких зріс черех дощі.

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Щонайменше 17 людей загинули в Нікарагуа за останні кілька днів під час спроби перетнути річки, рівень яких зріс через дощі.

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Віце-президент країни Росаріо Мурільо повідомила, що незважаючи на поліпшення погодних умов, все ще зберігається червоний - максимальний - рівень тривоги, передає Сіньхуа.

Наразі підтверджена загибель 17 осіб, які намагалися перетнути річки або струмки.

Нагадаємо, південь Іспанії постраждав від сильної повені, викликаної сильними дощами.