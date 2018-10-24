Біля берегів Аляски стався землетрус

Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Аляски стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 24 жовтня, біля берегів американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 4,9.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 73 км на південний захід від міста Хупер-Бей. Осередок землетрусу залягав на глибині 2,6 км.

Відомостей про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тисяч осіб.