Біля берегів Аляски стався землетрус

15:38, 24 жовтня 2018
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Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Аляски стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Аляски стався потужний землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 24 жовтня, біля берегів американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 4,9.

Біля берегів Нової Каледонії сталася серія потужних землетрусів

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 73 км на південний захід від міста Хупер-Бей. Осередок землетрусу залягав на глибині 2,6 км.

Відомостей про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тисяч осіб.

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Теги: #землетрус#Аляска
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