Біля берегів Аляски стався землетрус
Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.
У середу, 24 жовтня, біля берегів американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 4,9.
Біля берегів Нової Каледонії сталася серія потужних землетрусів
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 73 км на південний захід від міста Хупер-Бей. Осередок землетрусу залягав на глибині 2,6 км.
Відомостей про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тисяч осіб.
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