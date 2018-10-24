Прогноз погоди на завтра: в Україні буде холодно і дощитиме (відеопрогноз)

16:30, 24 жовтня 2018
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Температура не перевищить +11°.

Завтра в Україні дощі продовжаться / УНІАН
Завтра в Україні дощі продовжаться / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 25 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться холодна погода.

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Погода на завтра. На сході зливи, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +10°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +7°. У центрі зливи, температура до +10°.

За народним прогнозом, 25 жовтня — Прова, Андроника. Якщо в цей день сніг випаде і не розтане, то гарний весняний урожай забезпечений. Яскраві зірки говорять нам, що морозна погода настане незабаром, а тьмяні передбачають відлигу.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#дощі
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