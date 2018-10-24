У Києві завтра пройде дощ, температура до +7°
Завтра в столиці збережеться холодна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, 25 жовтня в Києві пройде дощ, температура до +7°.
Киян попереджають про дощ та сильний вітер
Докладний прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +7°, ввечері - до +4°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 7,3 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:34, а зайде у 17:49.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться холодна погода.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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- Рівне+8°... +4°
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- Суми+7°... -1°
- Тернопіль+8°... +3°
- Харків+7°... -1°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницький+7°... +3°
- Черкаси+8°... 0°
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