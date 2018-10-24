У Києві завтра пройде дощ, температура до +7°

17:00, 24 жовтня 2018
32
0

Завтра в столиці збережеться холодна погода.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 жовтня в Києві пройде дощ, температура до +7°.

Киян попереджають про дощ та сильний вітер

Докладний прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +7°, ввечері - до +4°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 7,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:34, а зайде у 17:49.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться холодна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Київ#погода#дощ
Читайте також
Негода в Україні: без світла залишилися 146 населених пунктів Негода в Україні: без світла залишилися 146 населених пунктів
Поки Карпати засипає снігом, на півдні України розцвіли яблуні (фото) Поки Карпати засипає снігом, на півдні України розцвіли яблуні (фото)
Погода на сьогодні: в Україні буде холодно, у більшості областей пройдуть дощі (карта) Погода на сьогодні: в Україні буде холодно, у більшості областей пройдуть дощі (карта)
У Києві завтра пройде дощ, температура до +7° У Києві завтра пройде дощ, температура до +7°
У Нікарагуа 17 осіб загинули через сильні дощі У Нікарагуа 17 осіб загинули через сильні дощі
Синоптик розповіла, коли слід очікувати потепління в Україні Синоптик розповіла, коли слід очікувати потепління в Україні
Карпати замело снігом (фото, відео) Карпати замело снігом (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
- 1 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
74 %
759 мм
3.3 м/с
1 %
Стрічка новин