Погода на сьогодні: в Україні буде холодно, у більшості областей пройдуть дощі (карта)
На півдні температура до +11°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 25 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться холодна погода.
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Прогноз погоди на сьогодні. На сході зливи, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +10°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +7°. У центрі зливи, температура до +10°.
За народним прогнозом, 25 жовтня — Прова, Андроника. Якщо в цей день сніг випаде і не розтане, то гарний весняний урожай забезпечений. Яскраві зірки говорять нам, що морозна погода настане незабаром, а тьмяні передбачають відлигу.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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