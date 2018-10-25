Погода на сьогодні: в Україні буде холодно, у більшості областей пройдуть дощі (карта)

08:10, 25 жовтня 2018
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На півдні температура до +11°.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 25 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться холодна погода.

В Україні оголосили штормове попередження: очікуються дощі, мокрій сніг та сильний вітер

Прогноз погоди на сьогодні. На сході зливи, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +10°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +7°. У центрі зливи, температура до +10°.

Прогноз на 25 жовтня / УНІАН
Прогноз на 25 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 25 жовтня — Прова, Андроника. Якщо в цей день сніг випаде і не розтане, то гарний весняний урожай забезпечений. Яскраві зірки говорять нам, що морозна погода настане незабаром, а тьмяні передбачають відлигу.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#дощ
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