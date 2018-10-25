У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +7°

Ввечері у столиці до +4°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 жовтня в Києві пройде дощ, температура до +7°.

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Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень +7°, ввечері - до +4°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 7,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:34, а зайде у 17:49.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться холодна погода.

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