Поки Карпати засипає снігом, на півдні України розцвіли яблуні (фото)

Останні дні на півдні України спостерігається відносно тепла погода, попри дощі.

У Запоріжжі розцвіли яблуні / фото instagram.com/its_zp

Поки Карпати засипає снігом, на півдні України – у місті Запоріжжя – розцвіли яблуні.

Відповідну фотографію оприлюднили на сторінці спільноти "Це Запоріжжя" в Instagram.

У коментарях до публікації користувачі стверджують, що також на днях бачили цвітіння каштану та бузку.

Останні дні на півдні України спостерігається відносно тепла погода, попри дощі. Водночас, у Карпатах вже розпочалась справжня зима. Зокрема, вже замело снігом популярний гірськолижний курорт Драгобрат у Закарпатській області та Буковель на Прикарпатті.