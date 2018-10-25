Поки Карпати засипає снігом, на півдні України розцвіли яблуні (фото)

08:39, 25 жовтня 2018
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Останні дні на півдні України спостерігається відносно тепла погода, попри дощі.

У Запоріжжі розцвіли яблуні / фото instagram.com/its_zp
У Запоріжжі розцвіли яблуні / фото instagram.com/its_zp

Поки Карпати засипає снігом, на півдні України – у місті Запоріжжя – розцвіли яблуні.

Відповідну фотографію оприлюднили на сторінці спільноти "Це Запоріжжя" в Instagram.

У коментарях до публікації користувачі стверджують, що також на днях бачили цвітіння каштану та бузку.

Останні дні на півдні України спостерігається відносно тепла погода, попри дощі. Водночас, у Карпатах вже розпочалась справжня зима. Зокрема, вже замело снігом популярний гірськолижний курорт Драгобрат у Закарпатській області та Буковель на Прикарпатті.

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Теги: #Запоріжжя#яблука
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