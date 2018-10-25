Негода в Україні: без світла залишилися 146 населених пунктів

09:31, 25 жовтня 2018
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У Вінницькій області без світла залишилися жителі 60 населених пунктів.

В Україні знеструмлено 146 населених пунктів / Фото УНІАН
В Україні знеструмлено 146 населених пунктів / Фото УНІАН

Протягом 24-25 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 146 населених пунктів у 9 областях.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +7°

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Так, у Вінницькій області знеструмлено 60 н.п., Львівській – 29 н.п., Тернопільській – 18 н.п., Чернівецькій – 14 н.п., Івано-Франківській – 7 н.п., Луганській – 6 н.п., Закарпатській – 5 н.п., Донецькій – 4 н.п. та Волинській – 3 н.п.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у четвер, 25 жовтня, в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться холодна погода.

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Теги: #вітер#дощ#негода
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