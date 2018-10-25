Синоптики попереджають про мокрий сніг та сильний вітер в Україні
По Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с
У четвер, 25 жовтня, в Україні очікується погіршення погоди: посилиться вітер та пройдуть дощі.
Погода на сьогодні: в Україні буде холодно, у більшості областей пройдуть дощі (карта)
Так, в Україні пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Крім того, очікується посилення вітру до 15-20 м/с.
На Київщині 25 жовтня також пройдуть дощі (місцями з мокрим снігом); посилення вітру до 15-20 м/с.
Нагадаємо, протягом 24-25 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 146 населених пунктів у 9 областях.
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