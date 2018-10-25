Страшна повінь в Росії: у Краснодарському краї ввели режим надзвичайної ситуації (відео)

11:43, 25 жовтня 2018
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Повінь затопила залізничні станції і дороги, дві людини загинули.

Повінь на Кубані зруйнував міст / facebook.com / Христина Мруг
Повінь на Кубані зруйнував міст / facebook.com / Христина Мруг

У Туапсинському районі Краснодарського краю РФ через повінь, викликану сильними дощами, ввели режим надзвичайної ситуації.

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24 жовтня Туапсе накрив проливний дощ. Усього за 6 годин випало 116 мм опадів. Затопило залізничні станції Гойтх і Пшиш, перегін Туапсе-Апшеронськ, ділянку автодороги Індик-Кривеньківська.

Загалом у Туапсинському районі в зоні затоплення опинилися 22330 домоволодінь з населенням 72537 осіб, передає Stormnews.

Повінь зруйнувала міст у селищі Ципко на автодорозі регіонального значення.

Крім того, в Апшеронському районі сталося часткове підтоплення 4 населених пунктів. Евакуювали 70 осіб, у тому числі 30 дітей. У Лазаревському районі Сочі частково в зону підтоплення потрапили 5 населених пунктів.

Телеграм-канал Mash повідомляє, що жертвами потопу стали дві людини.

Відео: youtube.com / Miss Gelya

Нагадаємо, щонайменше 17 людей загинули в Нікарагуа за останні кілька днів при спробі перетнути річки, рівень яких зріс через дощі.

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Теги: #повінь#Россия
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