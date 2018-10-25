У Мексиці вирує ураган "Вілла": евакуйовано більше чотирьох тисяч осіб
Ураган "Вілла" ослаб до третьої категорії.
Ураган "Вілла", який послабшав до третьої категорії, накрив територію Мексики. Першим постраждав штат Сіналоа.
Кількість жертв урагану Майкл досягла 36 осіб
Швидкість вітру в зоні лиха знизилася до 75 кілометрів на годину, передає Euronews з посиланням на центр спостереження за ураганами США.
Місцевих жителів закликають по можливості не виходити зі своїх будинків. Влада оголосила надзвичайну ситуацію в ряді муніципалітетів в штатах Наяріт і Сіналоа. З районів високого ризику евакуйовано більше чотирьох тисяч осіб.
Нагадаємо, в австралійському штаті Квинсленд пронісся торнадо. У результаті тисячі будинків залишилися без електроенергії.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+10°... +4°
- Дніпро+7°... +2°
- Донецьк+6°... 0°
- Житомир+9°... +4°
- Запоріжжя+8°... +3°
- Івано-Франківськ+12°... +2°
- Київ+9°... +3°
- Кіровоград+9°... +2°
- Луганськ+7°... +1°
- Луцьк+10°... +6°
- Львів+10°... +5°
- Миколаїв+12°... +4°
- Одеса+14°... +4°
- Полтава+6°... +2°
- Рівне+10°... +6°
- Сімферополь+11°... +5°
- Суми+7°... -1°
- Тернопіль+10°... +3°
- Харків+7°... 0°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницький+10°... +4°
- Черкаси+9°... +2°
- Чернігів+7°... -1°
- Чернівці+13°... +4°
Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно, суцільна хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+6 °
Вологість:91 %
Тиск:756 мм
Вітер: 3.8 м/с
Ймовірність опадів:68 %
Схід:07:30
Захід18:16
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин