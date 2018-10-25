У Мексиці вирує ураган "Вілла": евакуйовано більше чотирьох тисяч осіб

Ураган "Вілла" ослаб до третьої категорії.

Наслідки урагану "Вілла" / REUTERS

Ураган "Вілла", який послабшав до третьої категорії, накрив територію Мексики. Першим постраждав штат Сіналоа.

Читайте також Кількість жертв урагану Майкл досягла 36 осіб

Швидкість вітру в зоні лиха знизилася до 75 кілометрів на годину, передає Euronews з посиланням на центр спостереження за ураганами США.

Місцевих жителів закликають по можливості не виходити зі своїх будинків. Влада оголосила надзвичайну ситуацію в ряді муніципалітетів в штатах Наяріт і Сіналоа. З районів високого ризику евакуйовано більше чотирьох тисяч осіб.

Нагадаємо, в австралійському штаті Квинсленд пронісся торнадо. У результаті тисячі будинків залишилися без електроенергії.