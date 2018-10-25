У Києві оголосили штормове попередження

14:27, 25 жовтня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

До кінця доби 25 жовтня у Києві очікується сильний вітер.

"У столиці у найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 жовтня пориви вітру 15-18 м/с", - повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Українській гідрометцентр. 

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В КМДА закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо рекомендовано негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні очікується погіршення погоди: посилиться вітер та пройдуть дощі.

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Теги: #Київ#штормове попередження
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