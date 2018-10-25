У Києві оголосили штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.
До кінця доби 25 жовтня у Києві очікується сильний вітер.
"У столиці у найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 жовтня пориви вітру 15-18 м/с", - повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Українській гідрометцентр.
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В КМДА закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо рекомендовано негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, 25 жовтня в Україні очікується погіршення погоди: посилиться вітер та пройдуть дощі.
Погода в Україні
- Вінниця+10°... +4°
- Дніпро+7°... +2°
- Донецьк+6°... 0°
- Житомир+9°... +4°
- Запоріжжя+8°... +3°
- Івано-Франківськ+12°... +2°
- Київ+9°... +3°
- Кіровоград+9°... +2°
- Луганськ+7°... +1°
- Луцьк+10°... +6°
- Львів+10°... +5°
- Миколаїв+12°... +4°
- Одеса+14°... +4°
- Полтава+6°... +2°
- Рівне+10°... +6°
- Сімферополь+11°... +5°
- Суми+7°... -1°
- Тернопіль+10°... +3°
- Харків+7°... 0°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницький+10°... +4°
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- Чернігів+7°... -1°
- Чернівці+13°... +4°